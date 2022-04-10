توخيل قبل مواجهة ريال مدريد: وجدنا ما يجعلنا أقوياء

كشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إنه يتعين على الفريق فعل ما يجعله قويا، وذلك حينما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مدرب تشيلسي أشاد بلاعبيه بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على ساوثهامبتون 6 - صفر أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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وخسر تشيلسي، حامل اللقب الأوروبي في الموسم الماضي، 1 - 3 أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية، وجاءت تلك الهزيمة بعد أخرى قاسية أمام برينتفورد في بطولة الدوري بنتيجة 1 - 4.

وكان توخيل قد وجه خطابا شديد اللهجة للاعبيه يوم الخميس، الأمر الذي انعكس عليهم بالإيجاب في مواجهة ساوثهامبتون.

وكان المدير الفني الألماني لتشيلسي قد أكد أن آمال الفريق في التأهل من دور الثمانية انتهت عقب الخسارة يوم الأربعاء أمام ريال مدريد، لكنه الآن أبدى رغبته في أن يقدم فريقه كل ما لديه في مواجهة العودة في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال توخيل: كان من المهم أن نعيد تسوية الأمور لكننا جئنا بعد سلسلة طويلة من المباريات ثم كان لدينا فترة التوقف الدولي، ثم خمسة أيام أخرى ولم نعد نشعر بنفس الشعور.

وأضاف: كان ذلك تحولا ضخما، لم يكن هناك داعي لتغيير كل شيء، لكنها كانت لحظة لنا، كان يخالطني شعور بضرورة إخبار اللاعبين بالحقيقة وأن أقول رأيي بصدق، هذا ما أشعر به.

وتابع: يتعين على اللاعبين الارتقاء إلى مستوى وطريقة لعبنا، وقد فعلوا ذلك بطريقة مذهلة.

وواصل: "لذلك الآن علينا المضي قدما لأننا وجدنا ما يجعلنا أقوياء وهذا دليل آخر على أنه يمكننا المواصلة".