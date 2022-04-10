ديوكوفيتش يتعهد بالاستفادة من التجربة الصعبة لإحياء موسمه

أكد نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إنه يخطط للاستفادة من التحديات التي تعرض لها بسبب عدم تطعيمه ضد فيروس كورونا لإحياء ما تبقى من موسمه حيث يستعد للمشاركة في بطولة مونت كارلو للتنس.



ولم يستطع اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة في يناير بعد ترحيله من البلاد لعدم حصوله على تطعيم كورونا.



وأبلغ اللاعب الصربي الصحفيين: أحاول أن أكون متفائلا واعتبر أنني شخص إيجابي. أتعلم الدروس من كل تجربة، وخاصة في تجربة كبيرة مثل التي تعرضت لها في يناير.



وتابع: بمجرد عودتي للمباريات، من الواضح أنني سأضطر للتعامل مع كل شيء ربما كان خامدا بالداخل وينتظر الخروج.



وأضاف: لا أشعر أنها تركت أثرا ضخما جعلتني غير قادر على التدريب أو المشاركة في البطولات أو عيش حياتي، بعيدا عن ذلك.



"لكنها كانت فترة مليئة بالتحديات ولم أشهد شيئا مثل هذا من قبل. لذا سأحاول استخدام ذلك كوقود لما هو قادم".



وقال ديوكوفيتش، الذي لعب ثلاث مباريات فقط هذا العام كلها في دبي، إنه يشعر بالحنين للمنافسة.



وتابع: كانت الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي ذهنيا ونفسيا، لكن ها أنا ذا. أحاول ترك كل ذلك ورائي والمضي قدما.



واختتم: حصد اللقب في رولان غاروس العام الماضي ما زال حاضرا في ذاكرتي، لذلك أحاول استخدام ذلك كمصدر إلهام لبدء موسم الملاعب الرملية بأفضل طريقة ممكنة.



وأضاف: أعتزم اللعب في موسم الملاعب الرملية وفقا لجدولي من المواسم السابقة. أتفهم أنني ربما لن أكون في أفضل حالاتي على الأرجح في بداية الأسبوع الحالي، لذلك أقوم باختبار نفسي إذا جاز التعبير، وبناء الزخم.



ويستهل ديوكوفيتش مشواره في بطولة مونت كارلو للأساتذة بمواجهة الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا يوم الاثنين.



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