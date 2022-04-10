رونالدو يعتذر بعد ضربه هاتف أحد المشجعين

قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتذاره على ضرب هاتف كان يحمله أحد المشجعين، بعد نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي خسرها على أرض إيفرتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أفضل لاعب في العالم خمس مرات يضرب يد أحد المشجعين الذي كان يقوم بتصويره أثناء خروجه من المستطيل الاخضر لملعب غوديسون بارك.

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كتب رونالدو البالغ 37 عاماً على موقع انستغرام: ليس سهلاً أبداً التعامل مع المشاعر في لحظات صعبة مثل تلك التي نواجهها.

تابع نجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي يواجه خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل: مع ذلك، علينا دائماً التحلي بالاحترام والصبر ونكون قدوة لجميع الشبان الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة.

أضاف أفضل مسجل في تاريخ المباريات الدولية للمنتخبات: أود الاعتذار عن غضبي، وإذا أمكن، أودّ دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة لعب نظيف وروح رياضية.

وبخسارته أمام إيفرتون، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع في ترتيب الدوري، قبل سبع مباريات على نهاية مبارياته هذا الموسم.