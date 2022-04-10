ليستر يفوز بصعوبة على بالاس في الدوري الإنجليزي

سجل كيرنان ديوسبري-هال لاعب الوسط هدفا وصنع آخر، ليقود ليستر سيتي للفوز بصعوبة 2-1 على كريستال بالاس والتقدم إلى المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



واستحوذ ديوسبري-هال على الكرة في منتصف الملعب وأرسل تمريرة إلى أديمولا لوكمان ليهز شباك الحارس فسنتي جوايتا قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، ليحرز هدفه الأول منذ فبراير.



وأخفق مارك غويهي مدافع بالاس في التعامل مع الكرة في منتصف ملعبه، وحصل عليها باتسون داكا مهاجم ليستر ومرر إلى ديوسبري-هال. وأطلق لاعب الوسط تسديدة قوية من مسافة بعيدة ليسجل هدفه الأول في الدوري الممتاز قبل الاستراحة بلحظات.



وأهدر ويلفريد زاها ركلة جزاء لبالاس في منتصف الشوط الثاني، لكن الحكم أعاد تنفيذها بسبب تقدم الحارس كاسبر شمايكل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد. وأنقذ شمايكل الركلة للمرة الثانية لكن زاها تابعها وسجل برأسه.



وصمد ليستر أمام هجمات بالاس، ليخرج بالانتصار ويصبح تاسعا برصيد 40 نقطة، ويملك مباراتين إضافيتين عن بالاس الذي يتأخر عنه بثلاث نقاط ويحتل المركز العاشر.

مادة اعلانية