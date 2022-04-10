مواجهة الهلال والريان تجدد ذكريات "الرفاق" مع تنانين بورتو

تحت أنظار 50 ألف متفرج تمتلئ بهم جنبات ملعب "الدراغاو" الشهير الواقع بمدينة بورتو، تألق ياسين براهيمي وموسى ماريغا سويًا دفاعًا عن اللونين الأزرق والأبيض، وتجدد مواجهة الهلال والريان ذكريات الصديقين مرة أخرى لكن هذه المرة على بعد أكثر من 7 آلاف كيلومتر شرقًا في الرياض وعلى عشب ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويواجه الهلال نظيره الريان ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، ويبحث كل فريق عن الوصول للنقطة السادسة بعد فوزهما خلال الجولة الأولى على الشارقة واستقلال طاجكستان تواليًا.

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ولعب المالي ضمن صفوف بورتو 190 مباراة بين عامي 2016 و2021 سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 33 آخرين، فيما شارك الجزائري في 215 لقاء مسجلًا 54 هدفًا وقدم 43 تمريرة حاسمة منذ عام 2014 وحتى 2019.

وخاض الثنائي سويًا 86 مباراة بمجموع 6.022 دقيقة خلال 3 سنوات قضاها معًا بالبرتغال، فازا بـ64 لقاء وتعادلا 9 مباريات وخسرا 13 مرة.

وسجل براهيمي بحضور ماريغا 21 هدفًا وصنع 19 آخرين، بينما هز ماريغا شباك خصومه 41 مرة وصنع ذات العدد من الأهداف في المباريات التي شهدت تواجد براهيمي.

واشترك الثنائي في 13 هدفًا لبورتو مباشرة، إذ صنع ماريغا 5 أهداف لبراهيمي، ومرر الجزائري 8 تمريرات حاسمة للهداف المالي، وحصد اللاعبان بطولة الدوري البرتغالي موسم 2017-2018 وكان هذا اللقب الأول لبورتو منذ موسم 2012-2013.

وفي عام 2018، تحدّث ياسين براهيمي للموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا حول علاقته بمهاجمي الفريق حينها موسى ماريغا وفينسنت أبوبكر لاعب النصر الحالي وقال: علاقتنا جيدة جدًا خارج الملعب، ونحن نحظوظون لأنها تنعكس على أرض الميدان، أتمنى الفوز بجميع البطولات الممكنة والمضي قدمًا مع رفاقي.