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نابولي يتعرض لضربة في صراع اللقب بعد الخسارة أمام فيورنتينا

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نابولي
الفريق بقي في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ميلان

نابولي يتعرض لضربة في صراع اللقب بعد الخسارة أمام فيورنتينا

نابولي - رويترز

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تعرض نابولي لضربة في الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد الخسارة 3-2 على أرضه أمام فيورنتينا يوم الأحد.

وفي ظل أن ميلان المتصدر سيلعب مساء يوم الأحد، كان نابولي يحتاج إلى الفوز لتصدر الترتيب، ولو بشكل مؤقت، في إطار سعيه لإحراز اللقب لأول مرة منذ 1990.

لكن نابولي وجد نفسه متأخرا بهدف من نيكولاس غونزاليس بعد مرور 29 دقيقة من البداية.

وأدرك دريس ميرتنز التعادل لنابولي بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني.

لكن فيورنتينا رد بتسجيل هدفين من جوناتان إيكوني وأرتور كابرال بعد مجهود فردي، لتتعرض الجماهير في ملعب دييغو أرماندو مارادونا لصدمة.

وقلص فيكتور أوسيمن هداف نابولي الفارق قبل ست دقائق من النهاية، لكن الفريق بقي في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يلعب في ضيافة تورينو اليوم. وأصبح فيورنتينا سابعا.

وفي مباراة أخرى، أحرز تشيرو إيموبيلي ثلاثة أهداف ليمنح لاتسيو الفوز 4-1 في ضيافة جنوة، ويتقدم الفائز للمركز الخامس، بينما تراجع أتلانتا للمركز الثامن بعد الخسارة 2-1 أمام ساسولو.

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