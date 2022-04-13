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جراحة ناجحة لصالح الشهري

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الشهري
مهاجم الهلال

جراحة ناجحة لصالح الشهري

العربية.نت

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أعلن صالح الشهري مهاجم الهلال والمنتخب السعودي عن إجرائه جراحة ناجحة في وتر القدم بعدما تعرّض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشارقة بأولى جولات دوري أبطال آسيا.

وقال الشهري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بحمد الله و فضله أجريت مساء الأربعاء عملية جراحية بوتر القدم تكللت بالنجاح.

وقدم شكره لرئيس النادي والإدارة على "توفير أفضل الخدمات الطبية وتذليل كافة الصعاب".

واختتم بتوجيه رسالة لجماهير الهلال قال فيها: كل الشكر والتقدير على رسائلكم وشرف لي دائما تمثيل هذا الكيان العظيم، متمنيًا "العودة بشكل أقوى".

وخرج الشهري مصابا عند الدقيقة 34 بمباراة الشارقة ليدخل بدلا منه زميله عبدالله الحمدان في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بهدفين لهدف.

وجاء في بيان النادي العاصمي: أوضحت الفحوص الطبية تعرض صالح الشهري لقطع في وتر القدم يحتاج على إثره لتدخل جراحي سيتم تحديد موعده لاحقا.

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