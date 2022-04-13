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دوري الأمم.. أربع دول تترشح لاستضافة نهائيات 2023

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دوري الأمم.. أربع دول تترشح لاستضافة نهائيات 2023

باريس - فرانس برس

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ترشحت كل من بلجيكا، هولندا، بولندا وويلز لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم المقررة العام المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" يوم الأربعاء.

ويغلق باب الترشيحات في الخامس من أكتوبر المقبل على أن يعلن "يويفا" عن المضيف في يناير 2023.

وتقام النهائيات (مباراتا دور الاربعة ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية) بين 14 و18 يونيو 2023.

فازت البرتغال بلقب النسخة الأولى على أرضها عام 2019 على حساب هولندا، فيما أحرزت فرنسا الثانية بفوزها على إسبانيا في إيطاليا في أكتوبر الماضي.

وينطلق موسم 2022-2023 من دوري الأمم في يونيو المقبل حيث يخوض كل منتخب من المستوى الاول أربع مباريات ومن ثم مباراتين في سبتمبر.

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