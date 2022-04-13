صلاح: أجلس أمام البحر بمفردي.. وشعب مصر فخور بنا

أكد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أنه يواجه صعوبة في التركيز مع فريقه حاليًا في ظل التفاوض على عقده الجديد مع إدارة النادي كما أشار إلى أن شعب مصر فخور بما حققه منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وقال صلاح في حوار نشرته النسخة البرازيلية لشبكة "ESPN": أنا صادق جدًا مع نفسي، أفكر في نهاية كل موسم فيما أحتاج تطويره، أجلس أمام البحر بمفردي وأكتب ما أريد تحقيقه، أكتب كثيرًا عن الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، هذا حافز لي دائمًا.



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وتابع: أعتقد أنني أقضي موسم جيد حاليًا، الفوز بالألقاب الفردية يكون نتيجة الألقاب الجماعية مع الفريق، أتمنى أن أحصد البطولات مع ليفربول هذا الموسم، مما يعني الفوز بالجوائز الفردية تلقائيًا.

وعن منتخب مصر قال قائد الفريق: بذلنا كل ما بوسعنا للفوز بكأس أمم إفريقيا والتأهل لمونديال 2022، خسرنا بركلات الترجيح، المصريون فخورون بنا، الآن عدت لليفربول لذا يجب أن أحوّل تركيزي للفريق والقتال فيما تبقى من الموسم.

وكشف اللاعب حول حالته أثناء التفاوض على عقده الجديد: يجب أن أتحلى بالتركيز، أعلم ما أريد، وأعلم أنني أمتلك الاحترافية، التركيز صعب لكنه ليس مستحيلًا، هناك العديد من عوامل تشتيت الانتباه، الجميع يتحدث عن كل شيء، الفريق كان بخير وأنا في الكاميرون، لكنهم كانوا يسألونني متى ستعود؟



وتحدث صلاح قبل أيام مع شبكة سكاي سبورتس حول التجديد لليفربول وقال: إنه موقف حساس، وأنا لست أنانيًا لأتحدث الآن عن عقدي في مرحلة حاسمة للفريق، أنا أركز الآن مع ليفربول على الفوز بجميع البطولات الممكنة وهذا هو الشيء الأهم.

وأضاف: هناك العديد من الأشياء التي لا يعرفها الناس، لا يمكنني القول إنني سأجدد ولا يمكنني أن أقول لا لن أجدد، تحدثت كثيرًا من قبل عما أريده، لكن مجددًا لا أريد الخوض في التفاصيل.

وتشهد أرقام وإحصائيات اللاعب تراجعًا ملحوظًا مع فريقه ليفربول منذ خسارته لنهائي كأس أمم إفريقيا فبراير الماضي، إذ لم يسجل أهدافًا من لعب مفتوح مع "الريدز" منذ 19 فبراير الماضي ضد نورويتش سيتي.

وينتهي عقد اللاعب الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في صيف 2023.