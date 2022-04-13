طائرة أبراموفيتش .. قيمتها تتخطى الربع مليار وتسع 50 راكباً

يمتلك الروسي رومان أبراموفيتش المالك الحالي لتشيلسي والذي يواجه عقوبات عديدة من حكومات مختلفة حول العالم، طائرة خاصة يتخطى ثمنها ربع مليار جنيه إسترليني.

ويعاني الملياردير الروسي خلال عملية بيع ناديه تشيلسي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قررت الحكومة البريطانية إبعاده عن المشهد والإشراف على عملية البيع والتصرف في عائد العملية.

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وتعد طائرة بوينغ 787 االضخمة الخاصة من أبرز ممتلكات الرجل الروسي الفاخرة، إذ إنها توجد عند كيانين آخرين فقط بخلافه هما الحكومة المكسيكية، وشركة تأجير طائرات.

واعتاد رومان التحليق بـ 767-300ER قبل أن يبيعها ويشتري طائرته الحالية في ديسمبر من العام قبل الماضي.

ووفقًا لتقرير مجلة "فوربس" الذي نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية يبلغ سعر الطائرة 270 مليون إسترليني أي ما يقارب 325 مليون يورو، وأُنفق عليها 77 مليون إسترليني من أجل إضافة بعض الكماليات الفاخرة، وكانت تابعة لشركة تشغيل سويسرية تُدعى "PrivatAir".

وتبلغ مساحة الطائرة 224 مترًا مربعًا وتتسع لـ50 راكبًا مقسمين بين 10 أفراد أمين و10 موظفين و30 ضيفًا، كما تحتوي على منطقة جلوس ومطبخًا وعدة حمامات وغرف نوم.

ويُعتقد أن مسألة حسم هوية الشخص الذي سيخلف الرجل الروسي البالغ من العمر 55 عامًا على رأس إدارة تشيلسي ستتم آخر الأسبوع إذ يمتلك الراغبون في شراء النادي الإنجليزي فرصة لتقديم عروضهم الأخيرة قبل القرار النهائي.