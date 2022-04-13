فرانكفورت يتسلح بجماهيره أمام برشلونة

يحلم آينتراخت فرانكفورت الألماني بصنع مفاجأة في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، عبر إقصاء برشلونة الإسباني الخميس في عقر داره حيث يتوقع أن يسانده داخل وخارج الملعب ثلاثون ألف مشجع سافروا إلى المدينة الكاتالونية.

وبعد تعادله مع برشلونة 1-1 ذهاباً، وعد المدير الرياضي في النادي ماركوس كرويشه "سنذهب إلى هناك ونهزمهم".

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وستصل جماهير فرانكفورت إلى برشلونة بأعداد كبيرة لمتابعة أهم مباراة في التاريخ الحديث للنادي. قال لاعب الوسط سيباستيان روده "مع الجماهير، نريد تحقيق شيء كبير هناك".

ويشكّل الدعم الجماهيري "حافزاً إضافياً" بحسب ما اضاف كرويشه ليومية "بيلد".

في الوقت عينه، أقرّ كرويشه ان فريقه يجب ان يرفع من مستواه أمام بطل أوروبا خمس مرات الذي نادراً ما يخوض المسابقة الرديفة.

قال مدرب النادي أوليفر غلاسنر إن الفريق متحمس جراء نتيجة الذهاب "وكل شيء وارد".

قام الحارس الدولي كيفن تراب بصدات حاسمة حارماً برشلونة من العودة بالفوز وفارضاً مباراة إياب صعبة في "كامب نو": كل الذين لا يؤمنون بقدراتنا الآن هم في المكان الخاطئ.

واحتاج فريق المدرب تشافي إلى هدف متأخر من الهولندي لوك دي يونغ ليحقق فوزاً على خيتافي 3-2 في الدوري المحلي الأحد حيث يحقق سلسلة جيدة يحاول فيها تعويض بداية موسمه المخيبة.

وعبّر تشافي عن إعجابه بأسلوب ضغط فرانكفورت وهجماته المرتدة: هم فريق جيد بالهجمات المرتدة، طبّقوا ذلك بشكل جيد الأسبوع الماضي.

واشتكى ابن الثانية والاربعين من نوعية الملعب في فرانكفورات مؤكداً ان كامب نو سيكون رائعاً.

خسر فرانكفورت مباراته الأخيرة في الدوري الالماني على ارضه امام فرايبورغ 1-2 يوم الاحد، ليحتل مركزاً وسط ترتيب البوندسليغا بفارق خمس نقاط عن آخر المواقع الأوروبية وذلك قبل خمس جولات على نهاية الدوري.

لكن غلاسنر يعتبر ان افضل طريقة للتأهل إلى البطولات الاوروبية: هي الفوز بيوروبا ليغ، ثم تشارك في دوري الأبطال الموسم التالي.