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فرديناند: ما قام به مودريتش غير قانوني

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لحظة تمريرة مودريتش الحاسمة

فرديناند: ما قام به مودريتش غير قانوني

العربية.نت

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عبّر قائد مانشستر يونايتد الأسبق ريو فرديناند عن إعجابه بتمريرة الكرواتي مودريتش الحاسمة لزميله البرازيلي رودريغو خلال مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وصعد ريال مدريد إلى نصف نهائي البطولة القارية على الرغم من الخسارة على ملعبه وبين جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال فرديناند خلال الأستوديو التحيلي لـ "بي تي سبورت": تمريرة مودريتش تسببت في فقداني لصوتي.

وتابع: ما قام به غير قانوني، كنت أصرخ: لوكا، موكا، أو أيا ما كان اسمه، إنه أسطوري.

وينتهي عقد الكرواتي مع فريقه بنهاية الموسم الحالي لكن التقارير الأخيرة أكدت أن إدارة الريال عازمة على تجديده لعام واحد على الأقل.

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