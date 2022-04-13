فودين: غوارديولا عبقري.. أليس كذلك؟

أشاد فيل فودين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بمدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، واصفا إياه بـ"العبقري" قبل مباراة الفريق الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وأشار فودين إلى أن غوارديولا ساهم في إلهام فريقه للفوز 1-صفر على أتلتيكو في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بملعب الاتحاد.

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وقدم فودين (21 عاما) تمريرة حاسمة لزميله البلجيكي كيفن دي بروين، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70، وذلك بعد مرور 79 ثانية فقط من نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء في اللقاء، ليمتلك مانشستر سيتي ميزة ضئيلة في مباراة الإياب التي تجرى على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

كانت هذه هي التمريرة الحاسمة السابعة التي يقوم بها فودين بدوري الأبطال، ليصبح ثاني أكثر لاعبي الأندية الإنجليزية تقديما للتمريرات الحاسمة في المسابقة القارية بعمر 21 عاما أو أقل، بعد سيسك فابريغاس، الذي قام بعشر تمريرات.

ووصف لاعب مانشستر سيتي غوارديولا بأنه "عبقري" ،بعدما وضعه في دور مركزي أكثر عندما دخل إلى الملعب.

وقال فودين لوسائل الإعلام الرسمية للنادي يوم الأربعاء: كان الأمر محبطا للغاية مشاهدة اللقاء من على مقاعد البدلاء. بدا أنه لم يكن هناك مساحة وكنا نكافح لخلق فرص واضحة كما نفعل عادة.

وأضاف فودين: من الصعب الخروج من مقاعد البدلاء في محاولة لإحداث تأثير، لأنك تدخل في مثل هذه المباراة القوية. لقد قام بيب بتغيير طريقة اللعب قليلا، وجعلني ألعب أكثر في الداخل. إنه عبقري، أليس كذلك؟.

وأوضح فودين: كنت أعلم أنه عندما حصلت على الكرة كانت المساحة ضيقة للغاية. وعندما استدرت، رأيت دي بروين يهرب من المراقبة، وتمكنت بالغريزة من إرسال تمريرة بينية إليه.

وتحمل مواجهة أتلتيكو المباراة رقم 100 في تاريخ مانشستر سيتي بدوري الأبطال، حيث حقق 55 انتصارا في لقاءاته الـ99 الأولى، ليصبح أكثر فريق إنجليزي تحقيقا للفوز في مبارياته الـ100 الأولى بالمسابقة المرموقة، ولا يسبقه سوى ريال مدريد الإسباني، الذي حقق 57 انتصارا في أول 100 مباراة له بدوري الأبطال.

ويعتقد فودين أن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سيضطر في النهاية للتخلي عن خطته الدفاعية لمهاجمة متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ، مشيرا إلى أنه يتعين على مانشستر سيتي الاستفادة من الثغرات التي ستظهر في دفاع الفريق الإسباني.

وأكد اللاعب الإنجليزي الشاب: أعتقد أنها ستكون مباراة مماثلة. ربما، إذا ظلت النتيجة كما هي، فسيتعين عليهم التخلي عن حذرهم الدفاعي ومحاولة الهجوم.