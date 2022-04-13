مدرب مصر السابق: ريال مدريد يتم تدريسه في أميركا والمكسيك

أشاد المكسيكي خافيير أغيري مدرب منتخب مصر السابق وريال مايوركا الحالي بكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وأوناي إيمري مدرب فياريال عقب تأهلهما لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد عقب الخسارة 3-2 على ملعبه من تشيلسي، واستفاد من هدف كريم بنزيمة في الأشواط الإضافية ليحبط "ريمونتادا" البلوز.

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وقال أغيري لراديو ماركا: الدوري الإسباني في وضع جيد، أهنئ كارلو وأوناي على ما فعلاه.

وتابع: ريال مدريد على ملعبه وأمام جماهيره وبـ 13 بطولة دوري أبطال أوروبا، من المستحيل تخطّيه.

وأضاف: ما يقوم ريال مدريد بفعله يتم تدريسه في الولايات المتحدة والمكسيك، لقد واجهتهم وعانيت، يجب أن تستغل أي فرصة أتيحت لك أمامهم لأنها الطريقة الوحيدة للفوز.

ودافع أغيري عن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عقب هزيمة فريقه مايوركا لأتليتكو مدريد بهدف نظيف الأسبوع الماضي وقال: دييغو يستحق مزيدًا من الاحترام، لقد فاز بكل شيء، له مني كل الدعم.