مدرب مصر السابق: ريال مدريد يتم تدريسه في أميركا والمكسيك

أشاد المكسيكي خافيير أغيري مدرب منتخب مصر السابق وريال مايوركا الحالي بكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وأوناي إيمري مدرب فياريال عقب تأهلهما لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتأهل ريال مدريد عقب الخسارة 3-2 على ملعبه من تشيلسي، واستفاد من هدف كريم بنزيمة في الأشواط الإضافية ليحبط "ريمونتادا" البلوز.
وقال أغيري لراديو ماركا: الدوري الإسباني في وضع جيد، أهنئ كارلو وأوناي على ما فعلاه.
وتابع: ريال مدريد على ملعبه وأمام جماهيره وبـ 13 بطولة دوري أبطال أوروبا، من المستحيل تخطّيه.
وأضاف: ما يقوم ريال مدريد بفعله يتم تدريسه في الولايات المتحدة والمكسيك، لقد واجهتهم وعانيت، يجب أن تستغل أي فرصة أتيحت لك أمامهم لأنها الطريقة الوحيدة للفوز.
ودافع أغيري عن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عقب هزيمة فريقه مايوركا لأتليتكو مدريد بهدف نظيف الأسبوع الماضي وقال: دييغو يستحق مزيدًا من الاحترام، لقد فاز بكل شيء، له مني كل الدعم.
-
أغيري يعود إلى الدوري الإسبانيأعلن نادي ريال مايوركا الإسباني لكرة القدم الخميس عن التعاقد مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري للإشراف على الفريق، وذلك خلفاً للويس غارسيا بلاسا الذي ... رياضة عالمية
-
ليغانيس يستعين بالمكسيكي أغيري لإنقاذه من المركز الأخيرأعلن نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين تعيين المكسيكي خافيير أغيري مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لماوريسيو بلغريني الذي رحل عن النادي بعد ... رياضة عالمية
-
براءة أغيري وهيريرا وغابي من تهمة التلاعب بالنتائج في إسبانيابرأت محكمة إسبانية ساحة 36 لاعبا من تهمة الفساد الرياضي يوم الاثنين في القضية المتعلقة بمباراة ليفانتي وسرقسطة بموسم 2010-2011 والتي كانت تحت التحقيق ... رياضة عالمية