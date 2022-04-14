اتهام لاعب أتلتيكو مدريد السابق بمحاولة "دهس" زوجته

كشفت تقارير صحافية اتهام الأرجنتيني إدواردو سالفيو لاعب أتليتكو مدريد وبنفيكا السابق وبوكا جونيورز الحالي بمحاولة "دهس" زوجته بسيارته.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سالفيو انفصل مؤخرًا عن زوجته العارضة ماغالي أرافينا بعد زواج دام 10 سنوات رزقا خلاله بطفلين.

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وتقدمت ماغالي بشكوى لشرطة بوينس آيرس في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بعد أن حدثت الواقعة في ضاحية بويرتو ماديرو حيث يوجد منزل اللاعب، إذ كانت الزوجة تقترب من سيارة سالفيو الذي كان يقود رفقة امرأة أخرى للحديث معه، لكن المشتبه به قاد مسرعًا واصطدم بها.

وقال مصدر قريب من التحقيق: سالفيو لن يهرب من الشرطة، لقد علموا بما فعل بعد التقرير الطبي الذي قدمته زوجته، كما ذكر رئيس وحدة الإسعاف بالمدينة أن زوجته أصيبت أسفل ساقها اليمنى، لكن الإصابة كانت طفيفة ولم يتم نقلها إلى المستشفى.

وانضم اللاعب إلى بوكا من بنفيكا عام 2019، وفاز مع العملاق الأرجنتيني بثلاثة ألقاب، وسبق له أن فاز بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع أتلتيكو مدريد.