المتنافسون على شراء تشيلسي يعتزمون دفع قيمة الصفقة بشكل نقدي

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يوم الخميس أن جميع المؤسسات الأربع بالقائمة المختصرة للمرشحين للاستحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي، تعتزم سداد قيمة صفقة شراء النادي بشكل نقدي وكامل.
ومن المقرر أن يتطابق عرض ستيف باجليوكا في الاستحواذ على النادي مع العروض الثلاثة الأخرى المتنافسة، في عدم وجود ديون على كاهل تشيلسي.
مادة اعلانية
جميع العطاءات الأربعة المدرجة في القائمة المختصرة لشراء تشيلسي سيتم تمويلها بالكامل نقدًا.
وقال مصدر مقرب من فريق عرض باجليوكا: لقد كنا ثابتين طوال الوقت على أن هذا سيكون عرضًا ذا مصداقية ومقنع.
ويتحتم على المتنافسين الأربعة التقدم بعروضهم النهائية يوم الخميس.
اقرأ أيضاً
-
جون تيري ينضم لعرض شراء تشيلسيأعلن المستثمر الأميركي ستيفن باليوكا انضمام جون تيري قائد تشيلسي السابق ولاري تانينباوم رئيس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى عرضه لشراء النادي ... رياضة عالمية
-
توخيل "غير متأكد" من مقابلة الجهات الراغبة في شراء تشيلسيأكد توماس توخيل مدرب تشيلسي يوم الجمعة أنه يتوقع تكثيف المناقشات بشأن بيع النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الأسابيع المقبلة، ... رياضة
-
بعد هجوم جماهير تشيلسي.. عائلة ريكتس: نخطط لاجتماعات معهمأكد توم ريكتس أن مساعي عائلته لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم "ستلتزم بشكل مطلق" بالتنوع والشمول.ورد مالك شيكاغو كابس الأميركي للبيسبول على قلق ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية