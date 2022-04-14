المتنافسون على شراء تشيلسي يعتزمون دفع قيمة الصفقة بشكل نقدي

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يوم الخميس أن جميع المؤسسات الأربع بالقائمة المختصرة للمرشحين للاستحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي، تعتزم سداد قيمة صفقة شراء النادي بشكل نقدي وكامل.

ومن المقرر أن يتطابق عرض ستيف باجليوكا في الاستحواذ على النادي مع العروض الثلاثة الأخرى المتنافسة، في عدم وجود ديون على كاهل تشيلسي.

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جميع العطاءات الأربعة المدرجة في القائمة المختصرة لشراء تشيلسي سيتم تمويلها بالكامل نقدًا.

وقال مصدر مقرب من فريق عرض باجليوكا: لقد كنا ثابتين طوال الوقت على أن هذا سيكون عرضًا ذا مصداقية ومقنع.

ويتحتم على المتنافسين الأربعة التقدم بعروضهم النهائية يوم الخميس.