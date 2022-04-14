الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته والفيصلي يستهدف الصدارة

يبحث الهلال حامل اللقب عن وضع قدم في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يلتقي استقلال الطاجيكستاني يوم الجمعة خلال الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب أبطال المجموعات الخمس إلى جانب أفضل ثلاثة أندية من المركز الثاني.

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ويخطط الهلال لتسجيل فوز ثالث يُحكم قبضته على صدارة المجموعة الأولى، عندما يواجه استقلال دوشنبه الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

والتقى الفريقان في النسخة الماضية خلال دور المجموعات، وتبادلا الفوز 3-1 للهلال و4-1 للاستقلال.

ويملك الهلال ست نقاط من فوزين على الشارقة الإماراتي 2-1 والريان القطري 3-0، فيما يحل ثانياً الشارقة بفارق الأهداف عن الريان وهما يلتقيان الجمعة أيضا.

ولم يتأثر الهلال في مباراتيه الماضيتين بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين، وينتظر عودة نجم وسطه سالم الدوسري بعد تعافيه من فيروس كورونا والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو بعد اكتمال جاهزيته.

وقال مدرّبه الأرجنتيني رامون دياز عن مشاركة الدوسري: لا أرغب في الدفع به إلا في حال اكتملت جاهزيته.

الهلال الذي يفتقد مهاجميه الدولي صالح الشهري المبتعد عن الملاعب فترة طويلة والبيروفي أندري كاريّو، يعوّل على سلمان الفرج والبرازيليين ميتشايل ديلغادو وماثيوس بيريرا والمالي موسى ماريغا.

وقال ديلغادو (26 عاماً) لاعب فلامنغو السابق: مازلت لم أقدم أفضل ما عندي مع الفريق.

ويتطلع الفيصلي السعودي للانفراد بصدارة المجموعة الخامسة، عندما يلاقي ناساف كارشي الأوزبكي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وبعد تعادله مع الوحدات في الجولة الأولى، نجح الفيصلي في تخطي عقبة السد 2-1. ورغم نتائجه ومستوياته المتأرجحة في الدوري السعودي واحتلاله لمركز متأخر، إلا أنه ظهر بصورة مختلفة في البطولة القارية.

وقال مدرب الفريق مارينوس أوزونيدس في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: لابد أن نحافظ على تواضعنا، مباراة ناساف أهم من لقاء السد الذي أصبح من الماضي، أخبرت اللاعبين بضرورة التركيز على المستقبل وطي صفحة مباراة السد.