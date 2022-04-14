تحديد موعد مباراة أوكرانيا واسكتلندا في تصفيات المونديال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان يوم الخميس أن مواجهة أوكرانيا المؤجلة أمام اسكتلندا في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم ستقام في الأول من يونيو وسيلتقي الفائز مع ويلز بعد أربعة أيام أخرى على مكان في نهائيات 2022 في قطر.
وكان من المقرر إقامة هذه المباراة في هامبدن بارك في غلاسكو في 24 مارس لكنها تأجلت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وتستضيف ويلز، التي تغلبت على النمسا 2-1 في الدور قبل النهائي، المباراة النهائية للملحق في ملعب كارديف سيتي في الخامس من يونيو.
وكان من المقرر أن تشارك روسيا في الملحق لكن الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) قررا تعليق مشاركتها في البطولات الدولية.
وتقام كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
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