سيميوني: أنا سعيد لأن مانشستر سيتي لعب بأسلوبنا

لم تقنع كلمات الثناء التي قدمها غوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره دييغو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد عقب تأهل الأول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال بيب: أكن احتراما كبيرا لأتليتيكو. يمكنه اللعب بالطريقة التي يريدها، لم أنتقد مطلقا أسلوب أتليتيكو وما يفعله دييغو سيميوني فهو يعرف كيف يفعل ذلك أكثر من أي شخص آخر في العالم.



لكن سيميوني مدرب أتليتيكو لم يكن مقتنعا بصدق غوارديولا، إذ تحدث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي قائلًا: ليس لدي سبب لإبداء رأي حول ما يقوله أحدهم، سواء كان جيدا أم سيئا. يمكن للأشخاص الأذكياء الذين يمكنهم التعبير بكلمات المديح أن يحتقروك. لكننا لسنا أغبياء.



واختتم: أنا واضح بشأن فخرنا بهويتنا وبطريقة تنافسنا. وأحب أن أرى أولئك الذين يفوزون يطبقون أسلوبنا، لأنه يظهر مرة أخرى أن الشيء المهم هو الفوز.