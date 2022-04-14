غوارديولا: ريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا

شعر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالارتياح بعد نجاة فريقه في مباراة الإياب أمام أتليتيكو مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وصمد سيتي ليتعادل بدون أهداف في الإياب وتأهل للدور قبل النهائي بفضل انتصاره 1-صفر في الذهاب.



وأشاد غوارديولا بأداء أتليتيكو في الشوط الثاني عندما ضغط بقوة من أجل هدف كان سيأخذ المباراة إلى الوقت الإضافي وقال: أتليتيكو أجبرنا على التراجع للدفاع.



وتابع: كان الأمر كما لو أننا نسينا طريقة اللعب، لكنه كان عن جدارة من أتليتيكو. اليوم نحتفل بالتأهل، لكن بالأداء الذي قدمناه اليوم، كان يمكن أن نودع البطولة.



وألقى المدرب الإسباني باللوم على جدول مباريات فريقه المزدحم ومواجهة ليفربول مطلع الأسبوع الحالي في الدوري في افتقار سيتي للحدة في الشوط الثاني.



وقال غوارديولا: جئنا من مباراة صعبة، ولم يكن لدينا الوقت للاستعداد لهذه المباراة.

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وتأهل سيتي لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة والذي أخرج تشيلسي حامل اللقب.



وأبلغ غوارديولا الصحفيين: ريال مدريد ملك دوري الأبطال، وأنا أتطلع لمواجهته".



وأضاف: صعدنا للدور قبل النهائي للمرة الثالثة في تاريخنا والثانية على التوالي، لكن إذا لعبنا كما فعلنا في الشوط الثاني ضد أتليتيكو، فلن تكون لدينا فرصة أمام ريال مدريد.