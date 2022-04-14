فريقا ميلانو في صدارة السباق على لقب الدوري الإيطالي

يدخل فريق ميلان الجولة المقبلة من مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم متصدرا الترتيب بينما يسعى للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 2011 متقدما مباشرة على جاره وابن مدينته إنتر ميلان حامل اللقب.



وأنهى ميلان الموسم الماضي محتلا المركز الثاني لكنه هذا الموسم يقترب من إنهاء صيامه عن التتويج بعد الصعود للمقدمة مستغلا تراجع مستوى أداء إنتر ميلان بعد العطلة الشتوية للبطولة.



لكن مع تراجع مستوى تهديفه توقفت انتصارات فريق المدرب ستيفانو بيولي وتعادل بدون أهداف مرتين متتالتين ما سمح لإنتر بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط مع مباراة مؤجلة لإنتر.



وسيخوض ميلان وإنتر ميلان مباراتيهما في الجولة المقبلة يوم الجمعة أمام الضيف جنوة وخارج الديار في مواجهة سبيتسيا على الترتيب وأي تعثر من أي طرف منهما ربما يمنح الطرف المنافس الفرصة للانقضاض.



ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 68 نقطة من 32 مباراة متقدما بنقطتين على إنتر الثاني الذي لعب 31 مباراة وبنفس الفارق على نابولي الثالث الذي لعب 32 مباراة.



وقال بيولي بعد تعادل فريقه يوم الأحد مع تورينو: حسبما أعتقد فإنه لا يوجد مرشح بارز للفوز في سباق اللقب حاليا.



وتابع: لا تنسوا أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة قالوا إننا مرشحون بقوة للفوز باللقب ثم قالوا إن نابولي هو المرشح للفوز وبعد ذلك قالوا إنتر ميلان. الأمر لا يزال مفتوحا.



ويقترب المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش من العودة لتشكيلة ميلان بعد التعافي من إصابة في الركبة ما قد يمنح الفريق الدعم المطلوب.



وسيخوض نابولي مباراته في مواجهة ضيفه روما الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو الاثنين المقبل وكله أمل في تجاوز تأثيرات الهزيمة غير المتوقعة 3-2 في ملعبه في الجولة الماضية أمام فيورنتينا مطلع الأسبوع الحالي.



وستكون المواجهة المقبلة بمثابة اختبار كبير لقدرة نابولي على المنافسة على اللقب لأن روما لم يخسر في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري ليصعد للمركز الخامس وتكون أمامه فرصة لمكان في المربع الذهبي.



وسيتعين على روما تجاوز يوفنتوس صاحب المركز الرابع إذا أراد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ولا يزال يوفنتوس المنتمي لمدينة تورينو والذي جمع 62 نقطة في خضم سباق المنافسة على اللقب ولم يعرف طعم الهزيمة منذ نوفمبر الماضي قبل أن يخسر أمام إنتر قبل أسبوعين.



ويقول ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه ليس لديه أي فرصة للحاق بإنتر ميلان المرشح للتتويج باللقب لكن بالنظر إلى أن جميع الفرق الثلاثة التي تسبق يوفنتوس في القائمة فقدت نقاطا في الأسابيع الأخيرة فإنه لا يمكن استبعاد الفريق كليا.



وسيلتقي يوفنتوس مع ضيفه بولونيا السبت المقبل.

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