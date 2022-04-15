الدوري السوري.. انسحاب الوحدة أمام تشرين اعتراضاً على التحكيم

بات توقف المباريات مشهداً مألوفاً مؤخراً في الدوري السوري لكرة القدم، وذلك بعد انسحاب الوحدة من مباراته، الجمعة، مع تشرين في المرحلة العشرين بسبب الاعتراض على التحكيم.

وفي التاسع من الشهر الحالي، توقفت مباراة أهلي حلب وضيفه الوثبة في الدقيقة 70 للسبب ذاته، قبل أن تُعاد الثلاثاء ويفوز بها الأول بثلاثية نظيفة.

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والجمعة، قرر الوحدة الانسحاب من المباراة في الدقيقة 27 من الشوط الأول حين كان تشرين المتصدر متقدماً بهدف من ركلة جزاء سجله نصوح نكدلي في الدقيقة 25 وسط اعتراض لاعبي الوحدة على عدم صحة ركلة الجزاء، قبل أن تشهد الدقيقة 27 خشونة على لاعب الوحدة قصي حبيب داخل منطقة جزاء تشرين وسط مطالبة لاعبي الوحدة بركلة جزاء.

لكن الحكم طالب الدولي محمد العبدالله طالب بمواصلة اللعب لينطلق تشرين بهجمة في الدقيقة ذاتها استحصل خلالها على ركلة جزاء ثانية وسط اعتراض جماعي من لاعبي الوحدة ومن مجلس إدارته الذي قرر الانسحاب احتجاجا على قرارات الحكم.

وبقي تشرين متصدراً برصيد 47 نقطة بانتظار البت بنتيجة مباراته مع الوحدة، متقدماً بفارق نقطتين على الوثبة الذي سقط في حمص أمام ضيفه الجيش صفر-1