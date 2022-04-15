بيرنلي المتعثر يقيل مدربه دايك

أقال بيرنلي المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، مدربه شون دايك من منصبه قبل آخر ثماني جولات من الموسم.



وتعثرت مسيرة بيرنلي في دوري الأضواء الإنجليزي هذا الموسم، وحاليا يحتل المركز 18 بين 20 فريقا متخلفا بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.



لكن القرار لم يكن متوقعا بالنظر إلى جهود دايك في الحفاظ على مكانة النادي بين الكبار رغم تواضع الميزانية.



وقبل الإقالة كان دايك صاحب أطول فترة على رأس الجهاز الفني على مستوى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استمراره في منصبه طوال تسعة أعوام ونصف.



وأضاف بيان النادي: طوال وجوده مع النادي كان شون مثالا يحتذى داخل الملعب وخارجه وكان يحظى باحترام اللاعبين وأفراد الطاقم الفني والجمهور وأسرة كرة القدم بصفة عامة.



وتابع: لكن النتائج كانت مخيبة للآمال. ورغم أن القرار كان صعبا للغاية قبل أخر ثماني مباريات حاسمة فإننا نشعر أن التغيير كان ضروريا من أجل توفير كل السبل أمام الفريق للحفاظ على وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحت قيادة دايك صعد بيرنلي مرتين للدوري الممتاز واحتل مكانا في النصف الأول من القائمة مرتين وتأهل للعب أوروبيا لأول مرة منذ 51 عاما.