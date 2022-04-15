تن هاغ لإدارة مانشستر يونايتد: لا أريد رونالدو

كشفت تقارير صحافية صادرة من إنجلترا أن المدرب الهولندي إريك تن هاغ والذي من المتوقع أن يجلس على دكة بدلاء مانشستر يونايتد في العام القادم أخبر إدارة الفريق أن كريستيانو رونالدو ليس ضمن خططه المستقبلية.
ووافق مدرب آياكس الحالي على تدريب فريق مدينة مانشستر بعد نهاية الموسم الحالي، حينما تنتهي ولاية رالف رانغنيك المؤقتة.
ووفقًا لـ"ديلي ستار" فإن المدرب أعلنها صريحة لإدارة الفريق أن رونالدو لا يناسب طريقة لعبه ولا يرغب بوجوده مع الفريق في الموسم المقبل.
وبدت أن عودة رونالدو لبيته ستكون مذهلة في البداية، إذ حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر وسجل أهدافًا حاسمة ساهم بها في عبور فريقه لدور المجموعات من دوري الأبطال.
لكن سرعان ما تحول الحلم الجميل إلى كابوس، بعدما تأكد إنهاء مانشستر يونايتد للموسم الخامس على التوالي بدون أي بطولة، ويحتل حاليًا المركز السابع في الدوري الإنجليزي.
ويحتل رونالدو صدارة هدافي فريقه بالموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفًا، لكنه سجل 4 أهداف فقط خلال آخر 13 مباراة مع فريقه، ويكافح من أجل الظهور أساسيًا في تشيكلة رانغنيك.
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