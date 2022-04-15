جماهير فرانكفورت أنعشت خزينة برشلونة بثلاثة ملايين يورو

تسبب دخول 30 ألف من مناصري فرانكفورت الألماني إلى كامب نو خلال مباراة فريقهم أمام برشلونة الإسباني بمسابقة الدوري الأوروبي، في إنعاش خزينة برشلونة بثلاثة ملايين يورو.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن العدد الذي كان من المفترض أن يحضر اللقاء من الجماهير الألمانية هو 5000 مشجع فقط، مما جعل لابورتا رئيس النادي يفتح تحقيقًا بهذا الشأن.

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وخسر برشلونة على أرضه بثلاثة أهداف لهدفين ليودع المسابقة القارية، بعد تعادله ذهابًا بهدف لمثله في ألمانيا.

وأعلنت إيلينا فورت نائبة رئيس برشلونة أن النادي حقق 3 ملايين يورو من بيع تذاكر المباراة، وقالت: يجب أن نفتح أعيننا وندرس ما حدث، أشعر بالعار بعد كل شيء حدث في كامب نو يوم الخميس.

واعتذر لابورتا خلال حديثه مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" قائلًا: ماحدث في المدرجات عار لا يمكن تكراره، يجب أن نجمع المعلومات ونتخذ إجراءات، ولكن هذا مؤسف.

وأضاف: يجب أن نكون صارمين للغاية وألا نسمح بأشياء معينة، أشعر بالخزي كمشجع لبرشلونة. أشعر بالإحراج لما شاهدته في المدرجات. أنا أعتذر.

وتابع: كان أمرا خطيرا للغاية. نجمع كل المعلومات، وسنوضح الأمور. ما حدث ليس معتادا، ولا ينبغي أن يحدث.