حكومة بريطانيا تفرض عقوبات على مدير تشيلسي.. وتوخيل يعلّق

كشف الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي أن فريقه يركز تماما على مباراته المقبلة في قبل نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم يوم الأحد في مواجهة الجار اللندني كريستال بالاس وأنه لم يتأثر مطلقا بالعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مدير النادي يوجين تنينباوم.



وقالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنها فرضت عقوبات على تنينباوم ردا على هجوم روسيا على أراضي أوكرانيا المجاورة بتجميد أصوله بسبب صلاته القوية بمالك النادي رومان أبراموفيتش وهو روسي ويخضع لعقوبات أيضا.



وقال توخيل للصحفيين يوم الجمعة: علمت بالأمر أمس ولا يمكنني قول الكثير عنه. بالنسبة لنا لا أعرف تداعيات ذلك وما يعنيه بالنسبة للنادي.



وأضاف توخيل: حتى الآن هذا لا يتسبب في أي تشتيت إضافي للفريق ولا يحمل أي جديد بالنسبة لي.



وأشار توخيل إلى أنه لا يعرف أي جديد بالنسبة لبيع النادي وأضاف أن المحادثات لا تزال جارية.



وأوضح توخيل أن تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا يشعر بخيبة أمل نتيجة للخروج من البطولة الأوروبية الأولى للأندية في دور الثمانية لكنه رغم ذلك سعيد بفوزه خارج ملعبه 3-2 في لقاء الإياب على ريال مدريد في وقت سابق من الأسبوع الحالي.



وعن المواجهة المقبلة في كأس إنجلترا أمام كريستال بالاس قال توخيل: أمامنا بعض الوقت للتدريب قبل مواجهة الأحد وسنبذل قصارى جهدنا خلال هذا الوقت للاستعداد للمباراة.



وسيلتقي في مباراة قبل النهائي الأخرى لكأس إنجلترا مانشستر سيتي وليفربول يوم السبت.

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