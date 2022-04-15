غاساما يرد على الانتقادات: هذه تصرفات الفرق الخاسرة

رد الحكم الغامبي بكاري غاساما للمرة الأولى على الانتقادات التي طالته عقب مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

وفازت الجزائر بهدف نظيف خارج قواعدها على المنتخب الكاميروني، لكن الأخير استطاع الفوز بهدفين لهدف في ملعب مصطفى تشاكر ليخطف بطاقة التأهل للمونديال، وسط أجواء مضطربة بعدما ألغى الحكم غاساما هدفا أحرزه إسلام سليماني.

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وقال غاساما لصحيفة "ذا ستاندارد" الغامبية: الانتقادات لا تخيفني إنها جزء من كرة القدم.

وأضاف: هذا رد فعل متوقع من الفرق الخاسرة دائمًا، إذا فازوا فأنت حكم جيد وإذا خسروا فأنت حكم سيئ.

وفتح بلماضي مدرب المنتخب الجزائري النار على حكم غامبيا، إذ قال في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الكاميرون: الآن يمكنني قولها على العلن، الحكام الأفارقة لا يحترمون الجزائر تمامًا، ما حدث من ظلم تحكيمي ليس جديدا علينا ولا وليد اليوم.

وتم اختيار غاساما ضمن حكم قارة إفريقيا في مونديال قطر الذي ينطلق نوفمبر المقبل.