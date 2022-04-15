.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كونسورتيوم ريكتس ينسحب من المنافسة على شراء تشيلسي

  • الخط
تشيلسي
جماهير النادي اللندني

كونسورتيوم ريكتس ينسحب من المنافسة على شراء تشيلسي

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف كونسورتيوم تقوده أسرة ريكتس مالكة نادي شيكاغو كابس الأمريكي للبيسبول في بيان يوم الجمعة إنه انسحب من المنافسة على شراء نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكرة القدم.

وأضاف البيان: اتضح لنا بجلاء أننا لا نستطيع التعامل مع بعض الأمور بالنظر إلى الجوانب غير العادية المحيطة بعملية البيع. نحن معجبون كثيرا بنادي تشيلسي وبجمهوره ونتمنى للملاك الجدد التوفيق.

وعرض تشلسي للبيع بعد فرض عقوبات على مالكه الروسي رامون أبراموفيتش عقب الهجوم الروسي على أراضي أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"أصل الخبر" يكشف تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية الأوروبية.. فما هي؟ "أصل الخبر" يكشف تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية الأوروبية.. فما هي؟
اكتشف المزيد