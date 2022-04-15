كونسورتيوم ريكتس ينسحب من المنافسة على شراء تشيلسي

كشف كونسورتيوم تقوده أسرة ريكتس مالكة نادي شيكاغو كابس الأمريكي للبيسبول في بيان يوم الجمعة إنه انسحب من المنافسة على شراء نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكرة القدم.
وأضاف البيان: اتضح لنا بجلاء أننا لا نستطيع التعامل مع بعض الأمور بالنظر إلى الجوانب غير العادية المحيطة بعملية البيع. نحن معجبون كثيرا بنادي تشيلسي وبجمهوره ونتمنى للملاك الجدد التوفيق.
وعرض تشلسي للبيع بعد فرض عقوبات على مالكه الروسي رامون أبراموفيتش عقب الهجوم الروسي على أراضي أوكرانيا.
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