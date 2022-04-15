لابورتا: ما حدث أمام فرانكفورت خزي وعار

طمأن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جماهير الفريق بأنه سيكون هناك توضيح للحضور الهائل لجماهير آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي خسرها الفريق الإسباني 2 - 3 يوم الخميس في إياب دور الثمانية والتي أدت لخروجه من بطولة الدوري الأوروبي.

وتابعت أعداد ضخمة من جماهير آينتراخت المباراة واحتفلت بفوز فريقها في ملعب كامب نو وتأهله للدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

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ووفقا لما تنص قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعطى برشلونة خمسة آلاف تذكرة لآينتراخت، ولكن كان من الواضح داخل الملعب أن عدد المشجعين في المدرجات كان يفوق هذا العدد بواقع خمسة أمثال.

واعتذر لابورتا، الذي تولى رئاسة برشلونة في 2021 للمرة الثانية، عن هذا الوضع وتعهد بعدم تكراره، خاصة وأنه ألمح خلال حديثه إلى بيع التذاكر في السوق السوداء.

وقال لابورتا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" : ماحدث في المدرجات عار لا يمكن تكراره، يجب أن نجمع المعلومات ونتخذ إجراءات، ولكن هذا مؤسف.

وأضاف: يجب أن نكون صارمين للغاية وألا نسمح بأشياء معينة، أشعر بالخزي كمشجع لبرشلونة. أشعر بالإحراج لما شاهدته في المدرجات. أنا أعتذر.

وأضاف: كان أمرا خطيرا للغاية. نجمع كل المعلومات، وسنوضح الأمور. ما حدث اليوم ليس معتادا، ولا ينبغي أن يحدث.

وأعرب إنريك ماسيب، مستشار لابورتا في برشلونة، عن غضبه من الموقف، والذي ذكرت تقارير أنه جعل الجماهير الحاضرة في الملعب تعترض.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر" : الجميع لديه الحق في بيع التذاكر الخاصة به ولكن رؤية العديد من مشجعي الفريق المنافس في كامب نو، هو شيء سيء للغاية.

وبعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وبابتعاده بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، فإن خروج برشلونة من الدوري الأوروبي على الأرجح سيجعله ينهي هذا الموسم بدون ألقاب.