ماديسون: أداء فوفانا وهو صائم مثال على شجاعتنا

أشاد جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي بالأداء الذي قدمه زميله ويسلي فوفانا في مباراة الفريق في إياب دور الثمانية بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم أمام أيندهوفن الهولندي رغم أنه كان صائما في نهار رمضان يوم الخميس.

وبعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب قلب ليستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 بفضل هدفين من ماديسون وريكاردو بيريرا ليصعد لقبل نهائي بطولة أوروبية لأول مرة.

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وسيلتقي ليستر مع روما الإيطالي في قبل النهائي.

وقدم فوفانا (21 عاما) العائد حديثا بعد التعافي من إصابة خطيرة في الساق أداء قويا وتصدي بفضل سرعته المتميزة لعدة هجمات للمنافسين في الشوط الثاني.

وقال ماديسون بعد المباراة: صلابة اللاعبين لا توصف، فمثلا ويسلي فوفانا صائم ولا يأكل ولا يشرب طوال النهار وقدم مثل هذا الأداء رغم ذلك.

وأضاف: لقد أوقف جميع الهجمات المرتدة بفضل سرعته العالية. هذا مثال حي على شجاعتنا.

وعبر بريندان رودجرز مدرب ليستر أيضا عن سعادته بأداء فريقه في الشوط الثاني قائلا: هذه تجارب كبيرة بالنسبة لنا. أظهرنا شخصية قوية وأنا سعيد جدا بما قدمه اللاعبون. صعدنا لأول قبل نهائي في تاريخنا.