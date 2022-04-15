مباراة فرانكفورت قد تكون الأخيرة لبيدري هذا الموسم

كشف برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أن لاعب وسطه الواعد بيدري ربما يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب إصابة في الفخذ.



ولم يحدد برشلونة موعدا لعودة لاعبه الإسباني الشاب للملاعب.



ورغم أن بيدري (19 عاما) أحد العناصر الأساسية في خط وسط برشلونة أضطر المدرب تشافي هرنانديز لاستبداله بين شوطي مباراة الفريق التي انتهت بهزيمته أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي يوم الخميس وخروجه من البطولة.



وقال برشلونة في بيان: أكدت الفحوص التي أجريت صباح اليوم إصابة بيدري بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر الخلفية وستتحدد عودته بناء على مدة التعافي.



وشارك بيدري في أكثر من 50 مباراة في موسمه الأول مع برشلونة وفي أكتوبر الماضي توصل مع النادي الكتالوني لاتفاق لتمديد التعاقد بين الطرفين حتى 2026 مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار).



ويحتل برشلونة الذي ودع جميع منافسات الكؤوس المركز الثاني بين فرق الدوري الإسباني متخلفا بفارق 12 نقطة عن غريمه الأكبر ريال مدريد لكنه لعب مباراة أقل من النادي الملكي.

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