أرسنال يسقط للمرة الثالثة تواليًا في الدوري أمام ساوثهامبتون

أنهى ساوثهامبتون غيابه عن الانتصارات في خمس مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما تغلب 1-صفر على أرسنال باستاد سانت ماريز يوم السبت ليوجه ضربة قوية لآمال منافسه في المربع الذهبي.

وتراجع فريق المدرب مايكل أرتيتا إلى المركز السادس وله 54 نقطة متساويا مع مانشستر يونايتد ومتأخرا بثلاث نقاط عن غريمه توتنهام هوتسبير لكنه يملك مباراة مؤجلة.

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وهز يان بدنارك الشباك ليمنح ساوثهامبتون الفوز قبل دقيقة واحدة من الاستراحة إذ أفلت محمد اليونسي من التسلل ومرر كرة إلى زميله المدافع ليضعها في مرمى آرون رمسديل ويكبد أرسنال الهزيمة الثالثة على التوالي.

وفشل أرسنال، الذي غاب عنه المهاجم ألكسندر لاكازيت بسبب كوفيد-19، في استغلال الفرص التي اتيحت له مبكرا واكتفى بتسديدات بعيدة المدى كما أنقذ فريزر فورستر حارس ساوثهامبتون عدة فرص قبل النهاية.

وأبعد فورستر، الذي أنقذ محاولة من غابرييل مارتنيلي في الدقيقة التاسعة، كرة من البديل إميل سميث رو ثم محاولتين من بوكايو ساكا وغرانيت تشاكا.



واستحوذ أرسنال على الكرة بنسبة 76 بالمئة وسدد خمس كرات على المرمى لكنه أهدر فرصة تعزيز آماله في المربع الذهبي بعد خسارة توتنهام هوتسبير أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق من يوم السبت.