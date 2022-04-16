أنشيلوتي: لا مشاكل مع كروس.. ومودريتش خليفة مالديني

شبه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، نجم خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش بالأسطورة الإيطالي باولو مالديني.
وأكد أنشيلوتي أن مودريتش سينهي مسيرته في صفوف ريال مدريد، موضحا أنه ليس لديه أي مشكلة مع لاعب الوسط الألماني توني كروس.
وتردد أن كروس أهان مدربه أنشيلوتي أثناء استبداله خلال مباراة ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
وقال أنشيلوتي يوم السبت: إيماءته (كروس) لم تسبب لي ازعاجا ، كان غاضبا من المدرب ولكن ليس من الشخص.
وأضاف: على الصعيد الرياضي هو لاعب على مستوى مرتفع للغاية، لا أحتاج إلى الحديث معه أو طلب تفسير، انتهت الأمور كلها بعد المباراة.
وانتقل انشيلوتي للحديث عن مودريتش وقال: أعتقد أنه سينهي مسيرته هنا ، لا أعرف متى، لا توجد مشكلة بالنسبة للنادي أو لنا أو له في تجديد العقد، الأمر واضح تماما.
وأشار المدرب الإيطالي: إنه يعتني بنفسه تماما، خلال مسيرته لم يتعرض لأي إصابة خطيرة وهذا يساعده كثيرا.
وختم انشيلوتي بالقول: كان لدي أسطورة كروية (مالديني)، فاز بآخر لقب له في دوري أبطال أوروبا وهو في سن الأربعين، إذا قمت بمقارنته بأي شخص، فإن هذا الشخص هو (مودريتش) بسبب الكفاءة والجدية وطريقته في فهم كرة القدم، إنهما من الأساطير.
-
كاسانو: رونالدو يجب أن يصلي من أجل بنزيمة.. وحظ ريال مدريد سينتهيلا يثير الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي إعجاب مواطنه ولاعب الفريق الأسبق أنطونيو كاسانو على الرغم من وصول العملاق الإسباني إلى نصف ... رياضة
-
غوارديولا: ريال مدريد ملك دوري أبطال أوروباشعر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالارتياح بعد نجاة فريقه في مباراة الإياب أمام أتليتيكو مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم ... رياضة
-
وفاة لاعب ريال مدريد السابق بسبب حادث سيرتوفي لاعب الوسط الدولي الكولومبي السابق فريدي رينكون يوم الأربعاء في مدينة كالي (جنوب غربي كولومبيا) بسبب تعرضه لحادث سير قبل يومين، حسب ما أعلن ... رياضة