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توتنهام ينزلق أمام برايتون وأرسنال يتربص

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برايتون
لحظة تسجيل برايتون لهدف الفوز

توتنهام ينزلق أمام برايتون وأرسنال يتربص

لندن - رويترز

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حقق برايتون فوزاً نادراً في أرض توتنهام بهدف نظيف مُضعفاً حظوظه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، السبت في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفيما كان توتنهام يبحث عن فوز خامس توالياً يبعده عن جاره ومطارده في المركز الرابع أرسنال الذي خسر الأسبوع الماضي أمام برايتون تحديداً، سجل البلجيكي لياندرو تروسار هدفاً قاتلاً منح الضيوف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وتجمد رصيد توتنهام عند 57 نقطة من 32 مباراة، فيما يأمل أرسنال (54) الذي لعب مباراة أقل تعويض خسارتين توالياً واللحاق به في وقت لاحق عندما يحل على ساوثمبتون الرابع عشر، كما يرغب مانشستر يونايتد السابع (51) في تقليص الفارق عندما يستقبل نوريتش سيتي الأخير.

في المقابل، وبعدما فقد آماله الأوروبية إثر ست خسارات متتالية، تابع برايتون العاشر الذي خسر قبل شهر أمام توتنهام بهدفين على ارضه، انتفاضته بعد فوزين على فريقي شمال لندن أرسنال وتوتنهام الطامحين لمركز رابع مؤهل لدوري الأبطال، وهو انجاز صنعه فقط هال سيتي في البريميرليغ في أكتوبر 2008.

ولم تنجح تشكيلة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بكسر حائط صد دفاع برايتون مع المهاجمين الدولي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين. وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، قام تروسار بمجهود فردي وأنهى الهجمة أرضية قريبة في شباك الفرنسي الدولي المخضرم هوغو لوريس.

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