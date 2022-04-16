عقبة وحيدة تفصل هالاند عن مانشستر سيتي

ذكر تقرير إخباري يوم السبت أن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند سينتقل إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي عقب نهاية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها ،أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يريد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين بارزين ، لذلك يخطط لضم هالاند (21 عاما).

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غير أنه سوف يتعين على مينو رايولا، وكيل هالاند، ووالده ألف إينغ هالاند ، خفض سقف مطالبهما المادية بشكل كبير.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. كما وصل الفريق إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكن للمهاجم النرويجي الدولي أن يترك بوروسيا دورتموند بفضل الشرط الجزائي الموجود في عقده والمقدر بـ75 مليون يورو.

وارتبط اسم هالاند بالانتقال للعديد من الأندية الكبرى منذ أشهر. وأعرب ريال مدريد أيضا عن رغبته في ضم اللاعب. ووفقا لشبكة "إي.إس.بي.إن" الرياضية الأمريكية، فإنه حاليا ألغى كل خططه مع مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد هالاند مع دورتموند في صيف 2024.