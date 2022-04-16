كاسانو: رونالدو يجب أن يصلي من أجل بنزيمة.. وحظ ريال مدريد سينتهي

لا يثير الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي إعجاب مواطنه ولاعب الفريق الأسبق أنطونيو كاسانو على الرغم من وصول العملاق الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا واقترابه من حسم لقب الدوري المحلي.

وقال المهاجم الإيطالي السابق في تصريحات لـ "Bobo TB" نقلتها صحيفة "ماركا": ريال مدريد يلعب بشكل سيئ، حالفهم الحظ أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي، لكن هذا الحظ سينتهي عاجلًا أم آجلًا.

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وتابع: أداء الفريق متراجع بالدوري، برشلونة الذي استفاق مؤخرًا يلعب بشكل أفضل منهم، هل قام أنشيلوتي بتطوير مستوى أي لاعب لعب تحت قيادته طوال مسيرته؟

ولعب كاسانو 29 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

وأشاد أنطونيو بالفرنسي كريم بنزيمة وقال: رونالدو يجب أن يصلي كل يوم من أجل بنزيمة، ويشكره على أنه لعب بجانبه.

وأضاف: بنزيمة كان يسجل 18 إلى 20 هدفًا مع رونالدو لأنه كان يخدمه، ويسجل البرتغالي 50 هدفًا، الآن بنزيمة يصل إلى 50 مساهمة في أهداف بالموسم الواحد، كريم مهاجم صريح يمتلك قدمي زين الدين زيدان.