كريم أديمي.. البديل المحتمل لصلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحافية صادرة من إنجلترا أن ليفربول بدأ محادثات مع نجم سالزبورغ النمساوي كريم أديمي، وذلك لتأمين بديل بالخط الهجومي في حال لم تكلل مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح بالنجاح.

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل الدولي المصري، الذي قيل إنه وافق على الحصول على 400 ألف إسترليني في الأسبوع لكن الأمر لم يُحسم رسميًا حتى الآن.

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ووفقًا للنسخة الألمانية من شبكة "سكاي سبورتس" فإن ليفربول بدأ المفاوضات مع النجم البالغ 20 عامًا، والذي سجل 20 هدفًا خلال 38 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، منها 16 هدفًا خلال 24 مباراة بالدوري النمساوي.

ويواجه ليفربول منافسة مع بروسيا دورتموند الذي يخطط لرحيل الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الحتمي خلال الصيف.

وستكفي 35 مليون جنيه إسترليني لتأمين عقد اللاعب مع "الريدز"، الذي قد يفكر به كبديل لمهاجم آخر في "آنفيلد" إذا ما وافق صلاح على التجديد، حيث ينتهي عقد كل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في صيف 2023 أيضًا، وصفقة انتقال أوريغي لميلان الإيطالي باتت وشيكة الحدوث.

وقال صلاح مؤخرًا في حواره مع شبكة "ESPN" حول المفاوضات: يجب أن أتحلى بالتركيز، أعلم ما أريد، وأعلم أنني أمتلك الاحترافية، التركيز صعب لكنه ليس مستحيلًا، هناك العديد من عوامل تشتيت الانتباه، الجميع يتحدث عن كل شيء.