ليفربول يطيح بسيتي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه 3-2 على غريمه مانشستر سيتي في قبل النهائي في استاد ويمبلي يوم السبت.
وتقدم إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول بالهدف الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 17 و45.
مادة اعلانية
وبعد الاستراحة بأقل من دقيقتين قلص جاك غريليش الفارق لسيتي، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 90.
وضغط سيتي بكل قوة في الوقت بدل الضائع، وكاد فرناندينيو أن يدرك التعادل لكنه سدد أعلى المرمى.
وسيلعب ليفربول في النهائي أمام تشيلسي أو كريستال بالاس.
اقرأ أيضاً
-
غوارديولا ينتظر معرفة حالة دي بروين لمواجهة ليفربولقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيعرف في اللحظة الأخيرة مدى جاهزية كيفن دي بروين لمباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت ... رياضة عالمية
-
ليفربول ومانشستر سيتي في مواجهة من أجل التاريخسيكون رهان ليفربول في تحقيق رباعية تاريخية على المحك أمام مانشستر سيتي الساعي إلى ثلاثية بدوره يوم السبت في مباراة نصف نهائي كأس إنجلترا التي ستحقق ... رياضة
-
أربعة أهداف في تعادل مثير بين مانشستر سيتي وليفربولتعادل مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب 2-2 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية