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ليفربول يطيح بسيتي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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ليفربول
سيلعب ليفربول في النهائي أمام تشيلسي أو كريستال بالاس

ليفربول يطيح بسيتي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لندن - رويترز

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بلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه 3-2 على غريمه مانشستر سيتي في قبل النهائي في استاد ويمبلي يوم السبت.

وتقدم إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول بالهدف الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 17 و45.

وبعد الاستراحة بأقل من دقيقتين قلص جاك غريليش الفارق لسيتي، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وضغط سيتي بكل قوة في الوقت بدل الضائع، وكاد فرناندينيو أن يدرك التعادل لكنه سدد أعلى المرمى.

وسيلعب ليفربول في النهائي أمام تشيلسي أو كريستال بالاس.

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