دورتموند يسحق فولفسبورغ بسداسية ويعيد فارق الـ 6 نقاط مع بايرن

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه فولفسبورغ بفوزه عليه 6-1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، ليعيد الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونيخ الذي يحلّ ضيفاً على أرمينيا بيليفيلد الأحد إلى 6 نقاط.

واحتاج الفريق "الأصفر والأسود" إلى 14 دقيقة وتحديداً بين الدقيقتين 24 و38 من الشوط الأوّل لحسم اللقاء لصالحه، فسجل خماسية تناوب عليها توم روتيه والبلجيكي أكسيل فيتسيل والسويسري مانويل أكانجي وإيمري تشان والنروجي إرلينغ هالاند، الذي عاد وسجل مع بداية الشوط الثاني الهدف الثاني الشخصي له والسادس لفريقه.

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وسجل فولفسبورغ هدف الشرف الوحيد بواسطة ريدل باكو.

وتواجه الفريقان للمرة الـ 50 في "بوندسليغا"، حيث تميل الأرقام لصالح دورتموند الفائز 31 مرة مقابل 10 تعادلات و9 هزائم.

وعزز دورتموند رصيده في المركز الثاني مع 63 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن قبل الـ "كلاسيكر" المنتظر في المرحلة القادمة، اذ بامكانه في حال فوزه أن يحافظ على الاثارة حتى المراحل الأخيرة خصوصاً اذا ما فشل العملاق البافاري في تخطي خيبة الخروج الأوروبي اثر سقوطه في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الاسباني بمجموع المباراتين 1-2.