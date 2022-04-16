.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"هاتريك" رونالدو يقود مانشستر لفوز مثير على نورويتش

  • الخط
رونالدو
الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 54 نقطة في المركز الخامس

"هاتريك" رونالدو يقود مانشستر لفوز مثير على نورويتش

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

سجل القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر يونايتد لفوز مثير على ضيفه نوريتش سيتي 3 -2 يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب أولد ترافورد نال رونالدو لقب هاتريك للمرة الثانية خلال الفترة الاحترافية الثانية له مع مانشستر، بعد أن سجل ثلاثة أهداف أيضا خلال الفوز على توتنهام 3 -2 في 12 مارس الماضي.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة للمرة الـ60 في مسيرته حيث نال لقب هاتريك 50 مرة مع الأندية وعشر مرات مع المنتخب البرتغالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدفين مقابل هدف حيث تقدم رونالدو بهدفين في الدقيقتين السابعة و32 ورد كيران دويل بهدف لنوريتش في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أدرك تيمو بوكي التعادل لنوريتش في الدقيقة 52 لكن رونالدو سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 54 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد حصرية من وسط معركة للقتال العنيف في ماريوبول مشاهد حصرية من وسط معركة للقتال العنيف في ماريوبول
اكتشف المزيد