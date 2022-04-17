أوليفر كان: هالاند بعيد تماما عن بايرن ميونخ "ماليا"

اعتبر أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن صفقة انتقال النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم دورتموند لصفوف فريقه، غير مجدية من الناحية المالية.

وقال كان في لقاء ببرنامج "دوبل باس" التلفزيوني، يوم الأحد: لن نقوم بعملنا إذا لم نهتم بمهاجم شاب، هالاند مهاجم رائع للغاية وسيكون لاعبا ممتازا للمستقبل.

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وأضاف: ورغم ذلك فإن قيمته المالية وراتبه، بعيدان تماما عما نفكر فيه.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم النرويجي 75 مليون يورو (81 مليون دولار) ويمكنه مغادرة دورتموند بعد الموسم الجاري.

وفي الوقت الذي أبعد فيه بايرن نفسه عن صفقة انتقال هالاند، فإنهم لازالوا بحاجة للتعامل مع مسألة تجديد عقد الهداف روبرت ليفاندوفسكي.

ويمتد عقد المهاجم البولندي مع الفريق حتى يونيو عام 2023، لكن كان أكد أن بايرن عقد بالفعل محادثات مع اللاعب ووكيله لتمديد العقد.

وقال كان: نرغب في بقائه في بايرن لأطول فترة ممكنة.

واستبعد كان إمكانية رحيل ليفاندوفسكي هذا الصيف بعدما تحدثت تقارير عن اقتراب اللاعب من الانضمام إلى برشلونة الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري.

وتنتهي عقود كل من الحارس مانويل نوير والجناح سيرجي غنابري ولاعب الوسط توماس مولر في يونيو 2023، وفيما يتعلق بمولر، فإن كان يأمل في سماع أخبار جيدة قريبا.

وتابع كان أن بايرن ميونخ لديه محادثات جيدة للغاية مع القائد نوير.