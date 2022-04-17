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اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم

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إيران
الجماهير الإيرانية

اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم

طهران - فرانس برس

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ألقي القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة الاحتيال، فيما يتعلق بقضية عملة مشفّرة، وفق ما أفادت وكالة إيرنا الرسمية يوم الأحد.

وأوضحت وكالة "مهر" أنه تم اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة شهره موسوي في أعقاب "عدة شكاوى".

في فبراير الماضي، أُقيل رئيس الاتحاد الإيراني شهاب الدين عزيزي خادم بعد عام على توليه منصبه.

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية اليومية قد اتهمته بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (في أيه آر)".

وفقًا للوكالة الرسمية الأحد، فإن زوج نائبة الرئيس معتقلٌ أيضًا في قضية العملة المشفرة المزيفة.

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