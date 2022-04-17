الزمالك يريد الضغط على الأهلي وبيراميدز المنشغلين بإفريقيا

يخطط الزمالك حامل اللقب لاستغلال انشغال منافسيه الأهلي وبيراميدز بالمنافسات الإفريقية لتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم حين يواجه الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء.



ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 14 مباراة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، الذي لعب مباراتين أقل، وثلاث نقاط عن بيراميدز الذي تتبقى له مباراة.



وسيغيب الأهلي عن الجولة للاستعداد لزيارة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وهي المسابقة التي ودعها الزمالك مبكرا بدون أي انتصار في دور المجموعات.



وفاز الأهلي 2-1 على الرجاء ذهابا في القاهرة يوم السبت وسيخوض الإياب في الدار البيضاء يوم الجمعة على أمل مواصلة المشوار نحو لقبه الثالث على التوالي.



ويرغب الزمالك في التعافي سريعا بعد تعادل بدون أهداف مع فاركو في الجولة الماضية.



وسيستعيد جهود مدافع منتخب مصر محمود حمدي (الونش) بينما يغيب عن صفوفه المدافع محمد عبد الغني وعبد الله جمعة، الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة، للإصابة.



ويحاول الاتحاد استعادة التوازن بعد الاستغناء عن المدرب حسام حسن وتعيين عماد النحاس، إذ حقق ثلاثة انتصارات فقط هذا الموسم المركز 11.



ومثل الأهلي يغيب عن الجولة بيراميدز صاحب المركز الثالث المنشغل بكأس الاتحاد الإفريقي لذا تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى صراع البقاء.



وسيلتقي الإسماعيلي مع الشرقية للدخان الغارقين في قاع المسابقة بهدف الاقتراب من منطقة الأمان.



وجمع الإسماعيلي البطل السابق ثماني نقاط فقط ويقبع في المركز الأخير مقابل عشر نقاط للشرقية للدخان.



ويملك مصر المقاصة عشر نقاط أيضا قبل مواجهة غزل المحلة صاحب المركز التاسع غدا الاثنين.

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