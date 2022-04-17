الشباب والتعاون يسعيان لاستمرار تألق الأندية السعودية آسيوياً

يطمح الشباب إلى استعادة نغمة الفوز بعد تعادله مع القوة الجوية العراقي يوم الخميس في الرمق الأخير، عندما يلاقيه الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الشباب المجموعة الثانية بسبع نقاط بفارق ثلاث عن الجوية، فيما يتساوى الجزيرة الإماراتي ومومباي سيتي الهندي بثلاث نقاط.

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وتأثر الشباب في مباراته الأخيرة بغياب اللاعبين هتان باهبري والبرازيلي كارلوس جونيور، حيث لم يجد من يترجم فرصه إلى أهداف، ومن المتوقع عودتهما للمشاركة إلى جانب الأرجنتيني إيفر بانيغا وتركي العمار وحسين القحطاني.

وقال حكيم شاكر مدرب القوة الجوية عقب المباراة الماضية لتلقي هدف متأخر: نحن سعداء بالنقطة التي كسبناها أمام الشباب، خصوصاً بعد خسارتنا أمام مومباي متذيل المجموعة، وستكون المباراة انطلاقة لنا في ما تبقى من الجولات.

ويبرز في صفوفه أمثال علي كاظم وصفاء هادي وإبراهيم بايش وسعد ناطق وأحمد إبراهيم.

ونقل الحساب الرسمي لنادي الشباب على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، تصريحات سوموديكا مدرب الفريق في المؤتمر الصحافي حيث قال: سعيد جدا بأداء الفريق في المباراة الماضية ومباراة الاثنين تعتبر بمثابة نهائي، سنقاتل من أجل الانتصار، فالفوز سيقربنا كثيرا من التأهل.

وفي المباراة الثانية، يريد الجزيرة تكرار فوزه على مومباي، من دون مدافعه الدولي محمد العطاس الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب 3 أسابيع.

وفي ظل تألق سعودي كبير حتى الآن مع تصدر ممثلي المملكة الأربعة مجموعاتها، يسعى التعاون إلى تكرار فوزه على سباهان الإيراني يوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وكان التعاون فاز بثلاثية نظيفة الخميس مستفيداً من نقص عددي مبكر لسباهان.

يتصدر المجموعة الرابعة (6) بفارق الأهداف عن الدحيل القطري الذي يأمل في تكرار فوزه على باختاكور الأوزبكي.

ويعوّل التعاون على أمثال سعد بالعبيد ونواف الصبحي والإسباني ألفارو ميدران والكاميروني لياندر تاوامبا.

وقال مدرب التعاون في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ستكون مباراة مختلفة، لكن لدينا الثقة ونحن جاهزون لهذه المباراة.