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تشيلسي يهزم بالاس ويتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الاتحاد

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تشيلسي
سيلعب تشيلسي في النهائي أمام ليفربول

تشيلسي يهزم بالاس ويتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الاتحاد

لندن - رويترز

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تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 2-صفر على كريستال بالاس، بفضل هدفين في الشوط الثاني، في الدور قبل النهائي في استاد ويمبلي يوم الأحد.

وتقدم البديل روبن لوفتوس-تشيك بالهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 65، وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني بعد 11 دقيقة أخرى.

وسيلعب تشيلسي في النهائي أمام ليفربول، الذي فاز 3-2 على مانشستر سيتي في المباراة الأخرى بقبل النهائي يوم السبت، في 14 مايو في إعادة لنهائي كأس الرابطة خلال الموسم الجاري.

وخسر تشيلسي أمام ليفربول بركلات الترجيح، عقب التعادل دون أهداف، ليحرز كأس الرابطة في 27 فبراير الماضي.

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