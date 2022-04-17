كلوب: الفوز على سيتي يُظهر ضعف إمكانية تتويجنا بالرباعية

قلل يورغن كلوب مدرب ليفربول من احتمالات تتويج فريقه برباعية غير مسبوقة هذا الموسم بعدما هزم غريمه مانشستر سيتي ليتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.



وتغلب ليفربول 3-2 على سيتي لينتظر مواجهة تشيلسي أو كريستال بالاس في النهائي يوم 14 مايو المقبل.



وتوج ليفربول بالفعل بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير الماضي ويحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز كما تأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا ليتمسك بأمل تحقيق الرباعية هذا الموسم.



وقال كلوب: أعتقد أن مباراة مثل هذه تظهر ضعف إمكانية تحقيق هذا الشيء.



وأضاف: اجتزنا سيتي وبعد ثلاثة أيام سنلعب ضد مانشستر يونايتد الذي يقاتل للتأهل إلى دوري الأبطال.



وأردف: ثم نواجه إيفرتون بعد أيام ويليه فياريال في مباراة لن تكون ودية، ثم نواجه نيوكاسل وكل هذه المباريات قوية وعلى الأرجح لن نفوز بها جميعا.



وتابع: لكنني لا أنشغل كثيرا ونسعى للفوز بكل مباراة قادمة وبعدها نحاول التعافي من أجل المباراة التالية.



وقال المهاجم ساديو ماني الذي أحرز هدفين أمام سيتي إن التتويج بالرباعية "حلم" مضيفا "أمامنا الكثير من المباريات وسنسعى لبذل أقصى جهد".

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