ماركا: حكم مباراة الأهلي والرجاء يحتاج إلى نظارات

علّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على قرار حكم مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي باحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين لهدف في القاهرة، ويقام لقاء العودة على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الجمعة.
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وعنونت صحيفة "ماركا" خبر ركلة الجزاء المحتسبة للعملاق القاهري قائلة: حينما يحتاج الحكم إلى نظارات، فلا يوجد شيء يمكنك فعله.
وأكملت: اللقطات أظهرت بوضوح أن الكرة ارتدت من فخذ اللاعب المغربي، ركلة جزاء محرجة.
ويكفي الرجاء الفوز بهدف نظيف على أرضه المقبل لبلوغ قبل النهائي والإطاحة بالفريق الفائز بآخر لقبين.
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