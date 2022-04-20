أسطورة ريال مدريد: صلاح رائع ولا يمكن تصديقه

أشاد إيكر كاسياس حارس ريال مدريد الأسبق وأسطورته بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول عقب قيادة فريقه لفوز كبير على الغريم مانشستر يونايتد برباعية دون رد يوم الثلاثاء، سجل المهاجم منها هدفين.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد خلال موسم واحد (3 ذهابًا و2 إيابًا)، كما عادل رقم جيرارد كأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ مواجهات الفريقين بتسعة أهداف.

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وقال صلاح في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: كما قلت مرارًا، لقد سجلت العديد من الأهداف لهذا النادي وسأستمر بذلك، في بعض الأحيان يصادفك سوء حظ، لكن الأهم استمرار الفريق في انتصاراته، الأهداف ستأتي مع فوز الفريق، لم أكن قلقًا بهذا الشأن.

ونشر الحارس الإسباني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة مدح فيها اللاعب المصري: لاعب رائع، لا يصدق.

وأثنت الصحف الإنجليزية على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد، إذ عنونت صحيفة "تليغراف" صفحة اللقاء بـ: سوبر صلاح، وقالت "الغارديان": صلاح وماني ودياز قادوا حملة ليفربول الذي لا يعرف الرحمة إلى الصدارة.

وعلّقت "ذا دايلي إكسبريس" عن اللقاء: صلاح يعود للتهديف في ليلة اقتناص ليفربول للصدارة.