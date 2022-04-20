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اتحاد لاعبات التنس "محبط جدا" من قرار ويمبلدون

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ويمبلدون
شعار البطولة

اتحاد لاعبات التنس "محبط جدا" من قرار ويمبلدون

لندن - رويترز

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أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات أنه "محبط جدا" من قرار ويمبلدون بحرمان لاعبي ولاعبات من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولة المقبلة.

وقال اتحاد اللاعبات في بيان إن الاتحاد الآن: يقيم الخطوات التالية والإجراءات التي قد يتخذها بخصوص هذه القرارات.

وانتقد أيضا اتحاد لاعبي التنس، الذي يدير منافسات الرجال، قرار المنظمين في وقت سابق من يوم الأربعاء.

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