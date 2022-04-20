اتحاد لاعبات التنس "محبط جدا" من قرار ويمبلدون

أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات أنه "محبط جدا" من قرار ويمبلدون بحرمان لاعبي ولاعبات من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولة المقبلة.



وقال اتحاد اللاعبات في بيان إن الاتحاد الآن: يقيم الخطوات التالية والإجراءات التي قد يتخذها بخصوص هذه القرارات.



وانتقد أيضا اتحاد لاعبي التنس، الذي يدير منافسات الرجال، قرار المنظمين في وقت سابق من يوم الأربعاء.

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