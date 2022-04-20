اتحاد لاعبي التنس المحترفين: استبعاد ويمبلدون للاعبي روسيا غير عادل

أكد اتحاد لاعبي التنس المحترفين يوم الأربعاء أن قرار بطولة ويمبلدون واتحاد البطولات البريطانية على الملاعب العشبية باستبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولات هذا العام غير عادل ويمكن أن يشكل سابقة ضارة للعبة.



وقال نادي عموم إنجلترا منظم بطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، في بيان إن لاعبي روسيا وبيلاروسيا لن يُسمح لهم بالمشاركة في نسخة العام الحالي بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.



كما أعلن الاتحاد المسؤول عن بطولات الملاعب العشبية، البطولات الإعدادية التي تسبق ويمبلدون، أيضا منع لاعبي البلدين من المشاركة في بطولاته هذا العام.



وأضاف اتحاد لاعبي التنس المحترفين في بيان: يشكل التمييز على أساس الجنسية أيضا انتهاكا لاتفاقنا مع ويمبلدون والذي ينص على أن مشاركة اللاعب تعتمد فقط على تصنيفات الاتحاد.



وتابع: من المهم التأكيد على استمرار السماح للاعبي روسيا وبيلاروسيا بالمنافسة في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين تحت راية محايدة.

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